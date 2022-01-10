Муж нанес несколько ударов ножом в различные части тела женщины.

В конце 2021 года в Италии 80-летний пенсионер жестоко убил свою 61-летнюю жену-украинку Наталью Киричек. Супруги прожили вместе 17 лет. Раньше между ними не было ссор и конфликтов, но недавно мужчина стал слишком ревнивым.

Сын погибшей рассказал детали трагедии, информирует OBOZREVATEL.

Убил и пошел спать

Трагедия произошла в ночь с 25 на 26 декабря в итальянском городке Фанано-ди-Градара. 80-летний итальянец Вито Канжини напал на свою жену посреди ночи. Мужчина нанес несколько ударов ножом в различные части тела.

Женщина скончалась от полученных травм. Потом мужчина оставил ее тело на полу в одной из комнат и спокойно пошел спать. Утром мужчина выгулял собаку.

Итальянские СМИ пишут, что в ночь убийства Канжини рассказал о кровавой расправе над женой своему товарищу, но тот ему не поверил. Более того, он позвонил в заведение, где работала Наталья, и сообщил, что она больше не придет на работу, потому что он ее убил. Лишь после этого к дому пары приехали копы.

Читайте такжеПробирался во Францию: украинец пешком пересек границу с Польшей и часами бродил по горам и лесамПо версии адвокатов итальянцы, в ночь трагедии он якобы хотел провести ночь со своей женой, ведь накануне они поссорились. Подозреваемый якобы выпил много алкоголя и принял "виагру". Однако жена отказалась от такого способа примирения и отказала мужу в интиме. За это он якобы убил ее.

При этом существует версия, что в ту ночь итальянец был трезв и никогда раньше не увлекался алкоголем.

Стал ревнивцем и выгнал из дома

Сын Натальи Сергей вспоминает, что его мать познакомилась с Канжини много лет назад. Мужчина целенаправленно искал себе жену-украинку, поэтому часто крутился в тех местах, где собирались украинские заробитчанки.

Впоследствии мужчина предложил Наталье работу. Она работала у него горничной. Потом между ними закрутился роман, пара поженилась.

Брак супругов длился более 17 лет. Они жили хорошо, спокойно и путешествовали вместе. Однако в декабре прошлого года ситуация изменилась.

Мама раньше никогда на него не жаловалась. Мы в 2020 году приезжали к ним в Италию отдохнуть. Тогда я впервые и увидел ее мужа. Это высокий, худой мужчина. Малоразговорчивый. Хотя, возможно, так казалось, потому что мы не владеем языком, поэтому особого общения не было, – рассказывает Сергей.

С 19 лет Канжини работал в Германии сварщиком. Там у него была семья. Именно в этой стране живут его четверо детей. Однако мужчина не поддерживал теплых родительских отношений с ними.

В последний раз Сергей видел маму в начале декабря прошлого года. Она приехала в Украину оформлять пенсию. Сам Сергей тоже уехал в Европу и сейчас живет в Польше.

"Мы были в Украине примерно две недели. Но когда она вернулась в Италию, он как обезумел. Стал ревновать ее ко всем и ко всему. Подозревал, что что-то было в Украине. Говорил, что у нее роман с владельцем ресторана, где она работает. Ему не нравилось, что мама работает с 17:30 до часу ночи, поздно возвращается. Она пообещала ему, что уволится оттуда в конце года, как только закончится контракт", – говорит Сергей.

По словам сына, накануне трагедии Канжини вел себя странно. За два-три дня до убийства мужчина выгнал Наталью из дома. Женщина попросила пристанища у подруги. Похоже, Наталья планировала уйти от мужа и даже собрала свои вещи. Чемоданы женщина оставила на первом этаже и планировала забрать позже.

Перед тем как выгнать ее из дома, он утром сказал ей, что ночью взял нож, смотрел на нее и еле сдержался, чтобы не убить ее. Потом он ездил в ресторан к владельцу и угрожал, что убьет его. Владелец даже подал на него заявление в полицию, но через несколько дней он приехал к подруге, где жила мама, и стал со слезами уговаривать ее вернуться. Даже устроил ужин, зажег свечи. Казалось, все прошло, – вспоминает сын Натали.

Вечером 25 декабря Наталья ушла на работу и вернулась уже в час ночи следующего дня. Муж спал, а Наталья выгуляла собаку и тоже легла.

Канжини рассказал полиции, что слышал, когда Наталья вернулась с работы. Он лишь делал вид, что спит. Вероятно, мужчина спланировал убийство заранее и ждал свою жертву. Впрочем, итальянец уверяет, что не помнит, откуда взялся нож, даже пытался убедить, что якобы Наталья могла сама положить его под кровать.

Утром владелец ресторана, в котором работала погибшая, позвонил ей, чтобы узнать, почему она не пришла на работу. Трубку взял Канжини и признался, что убил жену. Более того, итальянец угрожал расправиться и с работодателем Натали. Мужчина также добавил, что в убийстве украинки виноват сам ресторатор, мол, это все произошло из-за него. Работодатель Натальи вызвал полицию.

Адвокаты Канжини утверждают, что на него так могла подействовать "виагра". Эту версию проверяет следствие.

Похоронят в Украине

Сын убитой рассказал, что семья решила похоронить ее в Украине. Почти две недели мужчина занимается оформлением документов матери, процесс затянулся из-за рождественских и новогодних праздников.

Мужчина рассказал, что необходимо забрать документы матери из дома, который сейчас опечатан. Сделать это можно только с помощью адвоката.

Наталью похоронят в Николаевской области. Сын, невестка, внуки и брат украинки подавлены трагедией. Никто и предположить не мог, что этот спокойный и неболтливый пожилой мужчина способен на такую жестокость.

Как сообщал УНИАН, в итальянском Торре-Аннунциата 82-летний мужчина застрелил 67-летнюю украинку, которая работала сиделкой его сестры.

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