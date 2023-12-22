Самира Сабзиан - одна из примерно 800 человек, казненных иранскими властями в 2023 году.

Иранская женщина, осужденная за убийство своего жестокого мужа, была казнена. Об этом сообщает неправительственная организация по правам человека Ирана IHR. Отмечается, что Самира Сабзиан," невеста-ребенок", которую выдали замуж в возрасте 15 лет, стала жертвой домашнего насилия. Арестованная в 2013 году в возрасте 19 лет, она была осуждена за убийство своего мужа.

"Самира была жертвой лет гендерного апартеида, детских браков и домашнего насилия, а теперь она стала жертвой машины убийств некомпетентного и коррумпированного режима. Режим, который сохранился исключительно благодаря убийствам и нагнетанию страха. Али Хаменеи и другие лидеры Исламской Республики должны быть привлечены к ответственности за это преступление", - сказал директор норвежской правозащитной группы Махмуд Амири-Могаддам.

Сообщается, что когда женщину арестовали, у нее было двое малолетних детей: при этом один ребенок только появился на свет.

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В правозащитной организации Amnesty International также выразили свой шок из-за казни матери двоих детей.

"Самира - восемнадцатая женщина, казненная в этом году в Иране из 800 повешенных. Иранские законы разрешают принудительные и ранние браки, не защищают женщин от домашнего насилия, а затем убивают их, когда они пытаются восстать. Самира Сабзиан является трагическим свидетельством системы, основанной на угнетении женщин с детства", - подчеркнул представитель итальянского бюро организации Риккардо Нури.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека также выразило "тревогу" в связи с казнью Сабзиан, призвав Иран отменить смертную казнь.

Последние новости из Ирана

На днях в Иране казнили агента израильской разведки. Его обвинили в якобы сборе секретной информации, "подрыве государственного порядка и пропаганде антиреволюционных групп и организаций".

Ранее УНИАН сообщал, что Россия и Иран будут работать над новым "большим" межгосударственным соглашением. Соответствующая договоренность была достигнута во время телефонного разговора министров иностранных дел стран Сергея Лаврова и Хоссейна Амира Абдоллахиана.

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