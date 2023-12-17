В Иране казнили мужчину, которого обвинили в работе на израильскую разведывательную службу Моссад.
Как сообщает иранское агентство IRNA, казнь состоялась 16 декабря. Предполагаемого агента обвинили в сборе секретной информации, а также "подрыве государственного порядка и пропаганде антиреволюционных групп и организаций. Его имя не разглашают.
Как отмечает агентство, суд отклонил апелляцию обвиняемого. Он был казнен в тюрьме Захедан на юго-востоке Ирана.
Ситуация в Иране - последние новости
В конце апреля США ввели новые санкции против Ирана и России. На этот раз две страны были наказаны за удержание в заложниках американских граждан. в случае с Ираном речь идет о сразу трех американцах, содержащихся в печально известной иранской тюрьме Эвин, где к ним применяют пытки.
По оценке США, Иран уже достаточно близко подошел к созданию собственной атомной бомбы. Сейчас для создания ядерного оружия ему понадобится всего несколько месяцев, если такое решение будет принято.
Ситуация в Иране-последние новости
По оценке США, Иран уже достаточно близко подошел к созданию собственной атомной бомбы. Сейчас для создания ядерного оружия ему понадобится всего несколько месяцев, если такое решение будет принято.
Вместе с тем страна очень агрессивно и радикально обращается со шпионами. Ранее российская разведка помогла Ирану вычислить британского агента, который передавал на Запад секретные сведения об иранской ядерной программе. Его казнили.