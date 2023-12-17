Мужчина был казнен в одной из тюрем после того, как суд отклонил его апелляцию.

В Иране казнили мужчину, которого обвинили в работе на израильскую разведывательную службу Моссад.

Как сообщает иранское агентство IRNA, казнь состоялась 16 декабря. Предполагаемого агента обвинили в сборе секретной информации, а также "подрыве государственного порядка и пропаганде антиреволюционных групп и организаций. Его имя не разглашают.

Как отмечает агентство, суд отклонил апелляцию обвиняемого. Он был казнен в тюрьме Захедан на юго-востоке Ирана.

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Ситуация в Иране - последние новости

В конце апреля США ввели новые санкции против Ирана и России. На этот раз две страны были наказаны за удержание в заложниках американских граждан. в случае с Ираном речь идет о сразу трех американцах, содержащихся в печально известной иранской тюрьме Эвин, где к ним применяют пытки.

По оценке США, Иран уже достаточно близко подошел к созданию собственной атомной бомбы. Сейчас для создания ядерного оружия ему понадобится всего несколько месяцев, если такое решение будет принято.

Ситуация в Иране-последние новости

По оценке США, Иран уже достаточно близко подошел к созданию собственной атомной бомбы. Сейчас для создания ядерного оружия ему понадобится всего несколько месяцев, если такое решение будет принято.

Вместе с тем страна очень агрессивно и радикально обращается со шпионами. Ранее российская разведка помогла Ирану вычислить британского агента, который передавал на Запад секретные сведения об иранской ядерной программе. Его казнили.

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