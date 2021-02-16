Спасательные работы продолжаются.

В индийском штате Мадхья-Прадеш автобус с пассажирами сорвался с моста и упал в водяной канал. По меньшей мере 40 человек погибли.

Читайте такжеВ Конго перевернулась баржа с 700 пассажирами, более двухсот человек пропали без вестиВ момент трагедии в автобусе было около шести десятков людей, сообщает BBC.

По информации местных властей, семь пассажиров и водитель выжили и смогли добраться до берега. Остальных пострадавших разыскивают спасательные бригады.

Очевидцы говорят, что водитель не справился с управлением.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования и пообещал выплатить материальную помощь семьям погибших и пострадавшим.

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Перевод: Катерина Комолова