Мужчина вызвал подозрения у таможенников, поэтому его вещи решили дополнительно проверить.

В аэропорту Мюнхена (Германия) задержали 66-летнего гражданина Украины. Во время выборочного осмотра личных вещей пассажиров в его чемодане нашли толстые пачки купюр по 20 и 50 евро.

Как сообщает BILD, всего мужчина перевозил 455 000 евро. Он собирался вылететь на Кипр.

Во время обзора путешественник сообщил, что у него всего 300 евро. Потом уже в зоне посадки к нему подошел другой человек и передал небольшой чемодан. Это вызвало подозрение у правоохранителей.

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Как заявили в таможенной службе, сейчас там выясняют, "является ли это отмыванием денег, кому они принадлежат и откуда взялись". Скорее всего, купюры конфискуют в пользу государства.

Инциденты с украинцами за рубежом

В октябре в Италии произошла смертельная авария. Вследствие ДТП с автобусом в городе Местре (Венеция) погиб 21 человек. Среди жертв - девять украинцев.

В сентябре в Черногории произошло смертельное ДТП – автобус упал с обрыва. Среди пострадавших есть украинец. Ему пришлось ампутировать конечность.

В Британии в аварии погибла украинка с двумя детьми. Инцидент произошел в начале сентября. Известно, что в ДТП погибли 35-летняя Дарья Бартенева, ее 6-летний сын Игорь и 15-летняя падчерица Анастасия.

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