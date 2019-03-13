"Оттащил в угол и начал прессовать": Порошенко накричал на силовиков из-за акции "Нацкорпуса" в Житомире - СМИ (видео)

Президент якобы раздраженно кричал: почему полиция не трогала националистов и не отобрала у них плакаты.

Президент Петр Порошенко в Житомире после выступления под крики "Позор!" от националистов рассерженно встречался с "силовиками".

Как рассказали журналистам "Украинской правды" сотрудники в Министерстве внутренних дел, 11 марта досталось и заместителю председателя Нацполиции Александру Фацевичу, и руководителю Нацполиции в Житомирской области Вячеславу Печененко.

Президент якобы раздраженно кричал: почему полиция не трогала националистов и не отобрала у них плакаты. Когда Печененко пытался объяснить Порошенко, что формально "Нацкорпус" ничего не нарушал, президент якобы "вспылил, выгнал Славу из комнаты".

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"Фацевич встал и говорит, что это была его команда: не трогать никого и не провоцировать. Порошенко зашипел, оттащил Фацика в угол и начал прессовать, что вот, мол, команды Авакова слушаешь, а я – президент, ты должен меня охранять! Фацевич был очень впечатлен уровнем разговора", – рассказали источники в МВД.

По данным УП, в понедельник президент попытался выйти на контакт с министром внутренних дел, но тот не ответил, хотя еще в пятницу (до событий в Черкассах и Житомире) встречался с Порошенко.

Зато Арсен Аваков пошел на телеэфир и показал якобы схему "сетки" Порошенко.

В команде Порошенко убеждены, что Аваков работает с "Азовом" или по крайней мере манипулирует националистами. Собеседники в МВД и "Нацкорпусе" отрицают, что министр имеет контроль над ними.

Соратники президента говорят, что Аваков работает с одним из самых влиятельных людей в "Азове" Сергеем Коротких ("Боцманом") и самим Андреем Белецким.

Собеседник в окружении главы МВД рассказал, что после столкновений в Черкассах Аваков "ругался с Белецким" – и в Житомире уже "все было очень цивильно".

Напомним, столкновения произошли в выходные в Киеве под Администрацией президента и в Черкассах во время мероприятий с участием президента.