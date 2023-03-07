Отмечается, что Бундесвер не может обеспечить нужное количество Leopard 2.

У Германии возникли серьезные проблемы в выполнении обязательств перед оперативно-тактическими силами НАТО сверхвысокого уровня готовности. У немецкой армии нет достаточного количества танков Leopard 2.

Издание Spiegel пишет, что Бундесвер несколько лет готовится к участию в оперативно-тактических силах, но системы вооружения приходится собирать по всей стране. Так, танковый батальон 393 столкнулся с поломками танков Leopard 2 A7.

В нынешней ситуации Германия не может обеспечить наличие не менее 30 сверхсовременных боевых машин, которые должны быть доступны в течение нескольких дней. Дело в том, что только 20 из 40 танков батальона исправны.

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Сложившаяся ситуация негативно влияет на Германию, как на передовой отряд Альянса, который должен был помочь НАТО эффективно реагировать на агрессию со стороны России.

"Обязательства VJTF могут быть выполнены только с помощью танкового батальона 104", - говорится в документе Бундесвера.

Отмечается, что подразделение находится в Баварии.

Обучение бойцов ВСУ в Германии - главные моменты

В феврале 2023 года СМИ сообщили, что обучение украинских военных работе с ЗРК Patriot продвигается очень быстро. При этом украинские бойцы начали обучение на танках Leopard-2, курс рассчитан до конца марта.

17 февраля сообщили, что 635 украинских военных завершили обучение на американской базе в Германии.

7 марта стало известно, что бойцы Вооруженных сил Германии проводят тактическую подготовку украинских военных на системе ПВО IRIS-T.

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