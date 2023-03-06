Поставки самолетов по договорам начнутся с 2025 года.

Авиакомпания Lufthansa, которая является крупнейшей авиакомпанией Германии, для обновления флота заказала 22 дальнемагистральных самолета.

Как сообщает Avianews, новые самолеты были заказаны у Airbus и Boeing. Стоимость нового флота составит $7,5 млрд.

Сделка включает десять авиалайнеров Airbus A350-1000, пять Airbus A350-900 и семь Boeing 787-9. Заказ согласован с наблюдательным советом немецкого авиаперевозчика.

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Поставки самолетов по договорам начнутся в 2025 году. С учетом этого и предварительных заказов Lufthansa Group получит в свое распоряжение 108 новых самолетов для выполнения дальних перелетов. Список включает A350-900, A350-1000, Boeing 787-9 и Boeing 777-9.

Все новые самолеты имеют только два двигателя, в то время как раньше стандартом для дальних маршрутов были самолеты с четырьмя двигателями. Считалось, что такие авиалайнеры более надежны и в случае отказа одного из двигателей смогут безопасно долететь до аэродрома для осуществления вынужденной посадки.

Впрочем, за последние десятилетия производители смогли доказать надежность дальнемагистральных самолетов с двумя двигателями, и авиакомпании начали переходить на них, поскольку они являются более экономичными.

Новый заказ Lufthansa сделала в том числе, чтобы отказаться от устаревших самолетов с четырьмя двигателями, которые она до сих пор использует – Boeing 747-400, Airbus A340-600, Airbus A340-300. После получения новых авиалайнеров доля самолетов с четырьмя двигателями во флоте Lufthansa и ее дочерних авиакомпаний снизится до 15%, тогда как только в 2020 году она составляла 50%.

Lufthansa и отмененные рейсы

В июне 2022 года из-за забастовки персонала авиакомпании Lufthansa в аэропортах застряли около 134 тысяч пассажиров. Профсоюзы требовали повышения зарплаты на 10% для 20 тысяч рабочих.

15 февраля 2023 года в связи с глобальным сбоем в ИТ-системах авиакомпании Lufthansa были отменены или перенесены все авиарейсы.

17 февраля 2023 года Lufthansa была вынуждена отменить около 1300 рейсов. Из-за забастовки, которая проходила в семи аэропортах Германии, около 300 тысяч пассажиров не смогли воспользоваться своими билетами на рейсы.

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