Система IRIS-T SLM доставлена в Украину для защиты населения и критической инфраструктуры от российских авиаударов.

Военнослужащие Воздушных сил Вооруженных сил Германии проводят тактическую подготовку украинских военных на системе ПВО IRIS-T (Infra – Red Imaging System-Tail/Thrust Vector controlled SLM).

Об этом в Facebook сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. "Они опираются на свой опыт работы с подобными системами, которые уже были введены в Вооруженные силы Германии. Для этого моделируется использование системы с помощью общих сценариев", - говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что ежедневно Украина подвергается атакам российской авиации, а целями оккупантов являются населенные пункты, критическая инфраструктура, такая как электростанции и мосты, а также войска в районах их дислокации.

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"Система вооружения IRIS-T SLM (Infra-Red Imaging System – Tail/Thrust Vector controlled Surface Launched Medium Range - зенитные ракеты с инфракрасной головкой самонаведения и управляемым вектором тяги средней дальности) можно развернуть против широкого спектра угроз, включая воздушные угрозы, такие как дроны, самолеты, вертолеты или крылатые ракеты". - сказано в сообщении.

В Генштабе отмечают, что система IRIS-T SLM доставлена в Украину и используется Вооруженными Силами Украины для защиты населения и критической инфраструктуры от российских авиаударов. Она интегрированы в существующие системы противовоздушной обороны и теперь можно бороться с другими угрозами с воздуха.

Обучение украинских военных в Германии

В середине февраля СМИ писали, что обучение украинских военнослужащих работе с зенитно-ракетным комплексом Patriot продвигается очень быстро.

Также украинские защитники начали обучение на немецких танках Leopard-2.Сообщалось, что курс рассчитан до конца марта.

17 февраля стало известно, что первая группа из 635 украинских военных завершила обучение на американской базе в Германии.

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