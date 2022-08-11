Обвиняемый знал, что работает на российскую разведку и помогать ей бесплатно его побуждала симпатия к России.

В немецком городе Дюссельдорф состоялся суд над резервистом немецкой армии по обвинению в предоставлении секретной военной информации России.

По данным информагентства dpa, прокуроры утверждают, что 65-летний подполковник запаса, которого в соответствии с немецкими правилами конфиденциальности называли только Ральф Г., с 2014 года работал на российскую военную разведку - ГРУ РФ.

Сообщается, что обвиняемый работал в американской компании и снабжал ГРУ информацией из публичных и непубличных источников, включая частные контактные данные высокопоставленных немецких военных.

По словам прокурора, он также предоставил ГРУ "обзор политики безопасности и обороны США и их западных союзников".

Федеральные прокуроры утверждают, что обвиняемый знал, что работает на российскую разведку. Помогать ей, по-видимому бесплатно, его побуждала симпатия к России, отметило агентство.

Военная контрразведка Германии заподозрила Ральфа Г. в шпионской деятельности в 2018 году, однако обыск в его доме провели только два года спустя.

Пресс-служба регионального суда Дюссельдорфа сообщила, что обвиняемый частично признал выдвинутые против него обвинения в преддверии судебного процесса. Адвокат обвиняемого сказал, что его клиент также публично ответит на обвинения в ходе судебного процесса.

За последнее время в Германии выявили несколько человек, подозреваемых в работе на российскую разведку.

Как сообщал УНИАН, 28 июня федеральная разведывательная служба Швейцарии выразила убеждение, что в Женеве базируются агенты Кремля.

"Недавно различные европейские государства выслали офицеров российской разведки, что может привести к тому, что российские службы разместят свои силы в таких государствах, как Швейцария, которые не проводили никаких высылок", - доложили тогда в ведомстве.

Глава разведывательного ведомства Кристиан Дюссе отметил, что ведомству известно, что здесь действуют несколько десятков агентов, которые занимают должности в российских дипломатических и консульских миссиях.

Вас также могут заинтересовать новости: