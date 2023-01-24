В то же время, как заявляет генеральный секретарь НАТО, решение о поставках танков должно появиться "скоро".

Министр обороны Германии Борис Писториус заявляет, что решение о передаче основных боевых танков Leopard 2 для Украины еще не принято, но союзники уже могут начинать обучение украинских военных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Писториус сказал на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они рассказали, на каком этапе договоренности по поставкам тяжелой техники.

"Я могу сказать, что нет новой информации. Ситуация не изменилась. Мы готовим наше решение, которое появится очень скоро. Как я подчеркнул на заседании "Рамштайн", мы поощряем наших партнеров, если они хотят и имеют желание начать обучение на танках Leopard (для украинских военных - УНИАН), мы никого не останавливаем. Но мы готовим наше решение", - сказал Писториус.

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Он сказал, что в Германии вопрос танков изучается в более широком смысле.

"Конечно, это не только вопрос подсчета танков Leopard. Мы знаем, сколько у нас их есть. Мы должны изучить потенциал нашей промышленности, ее запасы, и также вопрос совместимости, о котором часто забывают. Это важно в связи с различными типами "леопардов", которые должны быть совместимыми. Важно изучить вопрос, какие элементы можно сочетать, учитывая логистическую поддержку, ремонт и снабжение. И мы готовим это", - сказал Писториус.

В свою очередь, как сказал Столтенберг, сегодня состоялось обсуждение по немецким боевым танкам.

"Я убежден, что решение будет скоро. И я также поздравляю четкое сообщение от министра, что другие союзники НАТО, которые имеют боевые танки Leopard, вольны определять те танки Leopard, которые могут быть доступными для Украины, чтобы подготовить их, а также начать подготовку украинских экипажей для этих боевых танков", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что как только решение о передаче танков будет принято, понадобится определенное время для того, чтобы установить количество танков и подготовить их к передаче, а также для подготовки украинских военных.

"Я приветствую четкое сообщение от министра Писториуса, что союзникам, имеющим боевые танки Leopard, на самом деле настоятельно рекомендуется начать эту работу", - сказал Столтенберг.

Танки Leopard для Украины

Как сообщал УНИАН, 20 января состоялось заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-8"). Министр обороны США Ллойд Остин призвал ее участников не замедлять темпы в оказании поддержки Украине.

В то же время Писториус сказал, что союзники не имеют единодушного мнения относительно поставки современных танков западного производства в Украину. Он поручил чиновникам провести аудит немецких запасов танков Leopard 2 на тот случай, когда будет "положительное решение" - быстро перейти к их поставки в Украину.

22 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ее страна не будет препятствовать Польше, если та решит отправить танки Leopard 2 в Украину. Уже 23 января Писториус сказал, что вскоре будет принято решение о том, отправлять ли танки немецкого производства в Украину.

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