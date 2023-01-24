На ремонт 22 из них может уйти почти год.

Немецкий машиностроительный и оружестроительный концерн Rheinmetall готов поставить Украине 139 танков Leopard, если правительство даст на это разрешение.

Об этом медиа-группе RND рассказал представитель концерна. По его словам, сейчас у них есть 22 Leopard 2A4, которые они могут подготовить к использованию и доставить в Украину. На ремонт этих машин уйдет почти год, поставка возможна в конце 2023 или в начале 2024 года.

Еще 29 Leopard 2А4, предназначенные для "кругового обмена", будут готовы в апреле-мае этого года. Также они могут передать Украине 88 танков "Leopard 1".

Видео дня

Немецкие танки для Украины

Напомним, что 20 января новый Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что у западных союзников нет единодушного мнения в вопросе поставки современных танков Украине. Он поручил провести аудит запасов Leopard 2 на случай "положительного решения".

В начале года польский президент Анджей Дуда прибыл в Украину и пообещал передать стране роту танков Leopard. В Польше сказали, что отправят танки в Украину, даже если не получат разрешения от властей ФРГ.

В МИД Германии сказали, что не будут препятствовать Польше, однако еще не получали от нее такую просьбу.

Вчера Писториус сказал, что решение по танкам для Украины вскоре будет принято.

Вас также могут заинтересовать новости: