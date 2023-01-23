Новый министр обороны отметил, что правительство должно рассмотреть много факторов.

Министр обороны Германии Борис Писториус сказал, что вскоре будет принято решение о том, отправлять ли танки немецкого производства в Украину.

Как сообщает британский телеканал Sky News, об этом Писториус сказал в интервью ARD. По его словам, правительство Германии должно рассмотреть много факторов и не будет делать поспешного решения. В частности, такие факторы включают вопросы безопасности для немецкого населения.

Накануне, 21 января, Писториус заявил о планах осуществить визит в Украину в течение следующих четырех недель.

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Немецкие танки для Украины

Как сообщал УНИАН, 20 января Писториус сказал, что союзники не имеют единодушного мнения относительно поставки современных танков западного производства Украине. Он поручил чиновникам провести аудит немецких запасов танков Leopard 2 на тот случай, когда будет "положительное решение" - быстро перейти к поставке танков в Украину.

Также Писториус возразил, что решение Германии о потенциальной отправке танков Leopard 2 в Украину привязано к тому, сделают ли Соединенные Штаты аналогичный шаг с поставкой танков M1 Abrams.

В то же время, министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин сообщил, что решения о предоставлении Украине немецких танков Leopard нет, как и американских танков M1 Abrams.

22 января министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ее страна не будет стоять на пути, если Польша решит отправить танки Leopard 2 в Украину. В то же время, по словам Бербок, Польша не обращалась к Германии с просьбой о разрешении отправить танки в Украину.

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