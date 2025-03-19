На закупку новейшего оружия уйдут сотни миллиардов долларов.

Германия находится на пути к резкому увеличению военных расходов, которые пойдут на оснащение немейкой армии по последнему слову техники.

Как пишет Forbes, для Буднесвера будут закуплены в большом количестве бронетехника, батареи ПВО, военные корабли, спутники-шпионы и критически важные технологии, в том числе радары и радиоэлектронные глушители, а также искусственный интеллект.

Повод, стоящий за увеличением расходов, которые состоят из сотен миллиардов долларов в двух отдельных пакетах, очевиден. Поскольку США при президенте Дональде Трампе все больше сближаются с российскими интересами и давят на Украину, чтобы она капитулировала, Европа должна добиться "стратегической независимости" от своего бывшего близкого союзника, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

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В настоящее время Берлин тратит около $68 млрд в год на свои вооруженные силы.

Мерц, предвидя новые политические альянсы в парламенте, настаивал на том, чтобы большая часть увеличения расходов на оборону, часть фонда в $550 млрд, была вынесена на голосование до конца марта. Законодатели проголосовали вчера. Огромный пакет расходов был принят.

Новые фонды являются дополнительными. То есть они добавятся к отдельному фонду на $110 млрд. Издание отметило, что предыдущее увеличение позволяет Германии выполнить свое обещание тратить 2% ВВП на оборону к 2027 году. Это увеличение профинансирует много инициатив, определенных правительством в 2024 году.

Они включают в себя:

Безопасные коммуникации

Искусственный интеллект

Судостроение

Бронетехника

Датчики

Ракеты и противоракетная оборона

Спутники

Боеприпасы

Дроны

Издание подчеркнуло, что нетрудно заметить решимость немецких политиков заменить критически важные военные возможности, которые европейские страны когда-то рассчитывали получить от США.

Американская промышленность создает сложные системы ПВО большой дальности, включая ракетные батареи Patriot; европейская промышленность изо всех сил пытается собрать больше, чем несколько подобных батарей SAMP/T каждый год. ВМС США эксплуатируют более 100 самолетов-глушилок Boeing EA-18G; европейские ВВС располагают лишь несколькими самолетами, оснащенными для подавления вражеской ПВО.

Космические силы США имеют сотни спутников для наблюдения, связи и навигации; европейские космические силы развертывают всего несколько десятков подобных космических аппаратов. ВВС США быстро оснащают вооруженные беспилотники искусственным интеллектом, способным выиграть воздушный бой с пилотом-человеком; европейские ВВС отстают.

Немецким войскам требуется множество передовых технологий, но многие из их самых насущных потребностей максимально просты: в частности, люди и боеприпасы. Берлин хочет добавить 20 тыс. человек к текущему военному штату в 180 тыс. человек. Дополнительные должности помогут немецкой армии сформировать механизированную бригаду, которую она планирует разместить на постоянной основе в Литве в качестве сдерживающего фактора против российской агрессии.

"Если Россия победит Украину - возможно, в результате полного ухода США из Украины или даже активного перехода на сторону России - эта бригада и другие европейские силы могут оказаться единственным, которые будет стоять между закаленной в боях российской армией и свободными странами Европы", - написало издание.