При этом церемонию посетили ультраправые экстремисты, а надгробие завесили темной тканью с именем отрицателя Холокоста.

В Германии прах отрицателя Холокоста захоронили на участке, где ранее покоились останки еврейского ученого.

48-летний неонацистский активист Генри Хафенмайер был похоронен на Штансдорфском юго-западном кладбище в Бранденбурге в могиле музыковеда и певца еврейского происхождения Макса Фридлендера, пишет Times of Israel. При этом церемонию посетили ультраправые экстремисты.

Фридлендер умер от инсульта в Берлине в 1934 году. Несмотря на происхождение из еврейской семьи, он был членом протестантской церкви.

По заявлению управляющей кладбищем Евангелической церкви в Берлине, Бранденбурге и Силезии, участок могилы Фридлендера был подготовлен для новых захоронений, что является обычной практикой, если договор аренды могилы не продлевается. Кремированные останки Фридлендера перенесли на другой участок в 1980 году. Однако на месте могилы сохранилось даже его надгробие, объявленное памятником архитектуры.

Хафенмайер же стал героем крайне правых после того, как был приговорен к тюремному заключению за антисемитские письма с отрицанием Холокоста, которые отправлял в государственные учреждения. Он скончался от заболевания и был захоронен в пятницу на участке перед надгробием Фридлендера.

Читайте такжеАнтисемитизм в Украине запрещен: Зеленский подписал законНа церемонии присутствовали правые экстремисты, в том числе Хорст Малер, один из основателей немецкой левой террористической группировки Баадер-Майнхоф, ставший позже крайне правым экстремистом.

При этом во время похорон надгробие покрыли черной тканью с именем Хафенмайера и цитатой из Евангелия от Иоанна 8, стих 32: "И познаете истину, и истина сделает вас свободными".

В церкви похороны отрицателя Холокоста в могиле Макса Фридлендера уже назвали ужасной ошибкой и пообещали попытаться что-либо предпринять в связи с произошедшим.

Как выяснилось, изначально представитель Хафенмайера запрашивал для захоронения праха неонациста участок в более центральной части кладбища, однако его запрос отклонили из-за опасений, что могила станет местом сбора экстремистов. Повторный запрос касался уже бывшего участка Фридлендера и был удовлетворен. По словам церкви, разрешение дали на том основании, что каждый человек имеет право на место последнего упокоения.

Ранее жителя немецкой коммуны Вайль-им-Шенбух заставили демонтировать с кладбища памятник отцу, который, по мнению местных жителей, уж сильно похож на Адольфа Гитлера.

А в Китае пожилых туристов под видом экскурсии заманили на кладбище.

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Автор: Катерина Комолова