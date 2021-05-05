На кладбище участникам тура сделали "коммерческое предложение".

В Китае группу пожилых туристов вместо экскурсии привезли на кладбище.

Читайте такжеДатчик электрокара Tesla зафиксировал "привидение" на кладбище (видео)Участники заплатили по 18 юаней (около 77 грн), чтобы увидеть, как им обещали, "живописное место", сообщает BBC.

В стоимость входили проезд и обед. Туристы радовались поездке, однако, приехав в пункт назначения, были шокированы. Участников экскурсии привезли на кладбище, где им сделали "коммерческое предложение".

Один из членов группы рассказал, что поездку предложила местная турфирма. При этом выяснилось, что у компании нет лицензии на туристическую деятельность. Сейчас в инциденте разбираются власти.

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Перевод: Катерина Комолова