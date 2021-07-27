Статуя представляет собой мужчину с маленькими усиками, одетого в футбольную форму с номером "88".

Жителя немецкой коммуны Вайль-им-Шёнбух заставили демонтировать с кладбища памятник отцу, который, по мнению местных жителей, уж сильно похож на Адольфа Гитлера.

Об этом сообщает издание Times of Israel.

Мужчина по имени Оливер установил деревянную статую на могиле отца, скончавшегося в 2013 году. Статуя представляет собой мужчину с маленькими усиками, одетого в футбольную форму с номером "88".

Однако местные жители пожаловались на скульптуру мэру города, который и потребовал убрать ее.

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Дело в том, что цифры "88" нацисты используют вместо приветствия "Heil Hitler", так как "H" - восьмая буква латинского алфавита.

Адвокат Оливера заявил, что скульптура в память об умершем отце мужчины никак не связана с нацистским лидером, а число "88" мужчина выбрал, так как его отец много лет жил в доме номер 88.

Теперь чиновники в сфере государственной безопасности проводят расследование.

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Автор: Денис Прядко