Злоумышленником оказался 30-летний гражданин Сербии.

Полиция Германии задержала мужчину, которого подозревают во взятии заложников в межгородском автобусе.

Об этом сообщили в немецкой полиции.

Инцидент произошел на автомагистрали А9, соединяющей Берлин и Мюнхен, в Баварии.

Вечером 21 сентября между пассажирами сербского автобуса произошла словесная перепалка, после которой один из мужчин пригрозил всех убить, заявив, что у него есть пистолет.

Несмотря на это водители остановили автобус на обочине, дав пассажирам покинуть салон. Некоторое время внутри оставались трое водителей автобуса и подозреваемый.

Читайте такжеСомалиец устроил резню в Германии, убив троих человек (видео)Баварская полиция организовала крупную операцию, задействовав спецназ и после того, как около 21:30 водители автобуса тоже вышли наружу, они задержали предполагаемого захватчика - сопротивления он при этом не оказывал.

Задержанным оказался 30-летний гражданин Сербии. Оружия ни при нем, ни в самом автобусе обнаружить не удалось, поэтому можно ли действительно говорить о захвате заложников, неясно.

Изначальная причина конфликта не указывается. Идет расследование происшествия.

Также в этот же день в Германии мужчина убил кассира, который отказался обслуживать его без маски на АЗС.

Автор: Станислав Кожемякин