Берлин "применит угрожающие санкции против России" в случае вторжения в Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует созвониться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Новые переговоры пройдут из-за угрозы российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает Reuters.

"Я также объявляю, что федеральный канцлер позже во второй половине проведет телефонный разговор с российским президентом", - заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хэбештрайт.

По его словам, запланированные переговоры между Шольцем и Путиным тесно связаны с международными усилиями по разрядке конфликта из-за размещения российских войск на границе с Украиной

Также Хебештрайт заявил, что "обострение конфликта между Россией и Украиной привело к чрезвычайно опасной ситуации".

Кроме этого, представитель правительства Германии предупредил, что Берлин "применит угрожающие санкции против России" в случае, если она вторгнется в Украину.

Обострение на Донбассе - что известно

17 февраля подконтрольные России оккупанты на Донбассе резко нарастили число обстрелов. 18 февраля главари подконтрольных Кремлю террористов "ЛДНР" заявили о немедленной эвакуацию женщин и детей из ОРДЛО в Россию. После чего следовала череда взрывов на неподконтрольной Украине территории.

19 февраля главарь подконтрольных Кремлю террористов "ДНР" Денис Пушилин, а вслед за ним и главарь российских наемников "ЛНР" Леонид Пасечник подписали "указы" о всеобщей мобилизации.

Все это время боевики обстреливали позиции ВСУ и населенные пункты на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

20 февраля основатель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский со ссылкой на источники, главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник улетели в Москву.

21 февраля главари боевиков "ДНР" и "ЛНР" обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать псевдореспублики.

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