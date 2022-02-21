Олаф Шольц вспомнил об российском оппозиционном политике Алексее Навальном.

Канцлер Германии Олаф Шольц пообщался с детьми о политике. Юные журналисты спросили немецкого политика о президенте Российской Федерации Владимире Путине, но он ушел от ответа.

Соответствующее видео обнародовано в Сети.

В ролике мальчик спрашивает у Шольца: "Путин убийца?".

В свою очередь канцлер Германии не ответил прямо на вопрос.

"Путин несет ответственность за жизнь тех людей, которым угрожает опасность", - заявил немецкий политик и вспомнил о российском оппозиционном политике Алексее Навальном, который находится в колонии.

После чего девочка спросила у Шольца, должен ли Путин отправиться в тюрьму. На этот вопрос немецкий политик отметил, что это должен решать граждане Российской Федерации.

Визит Шольца в Украину и Россию - что известно

Канцлер Германии Олаф Шольц встретился с Зеленским в Киеве накануне, 14 февраля. Обсуждая результаты встречи, немецкий канцлер ответил, что украинский коллега пообещал ему законопроекты об "особом статусе" и "местных выборах" на Донбассе. Также Шольц "призвал к прямым переговорам Киева и Москвы".

Во время последней "нормандской" встречи на уровне советников в Берлине российская делегация констатировала, что Киев не пошел на уступки Кремля.

Россия сосредоточила у границ Украины более 100 тысяч военных, которых, как опасается Запад, она может привлечь к полномасштабному нападению.

Вместе с тем Кремль продолжает давить угрозой развертывания боевых действий, продвигая свои интересы в "Минских соглашениях", "нормандском формате" и на уровне переговоров с НАТО.

Россия пытается склонить украинское руководство признать "особый статус" Донбасса на условиях РФ, признав и "субъектность" марионеточного "правительства" "ЛДНР".

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что украинский глава Владимир Зеленский обещал ему рассмотрение Украиной "особого статуса" Донбасса в формате ТКГ и, соответственно, изменений в Конституцию.

Вас также могут заинтересовать новости: