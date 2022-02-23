Это будут экономические санкции в сфере торговли, например экспортного контроля.

Евросоюз готов ввести второй пакет санкций против России, включая экспортный контроль, если российские войска продолжат вторжение на территорию Украины.

Как сообщает Reuters, об этом заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис.

"Если будет дальнейшая агрессия России и дальнейшее вторжение на территорию Украины, мы готовы активизировать наш ответ также в плане санкций", - сказал Домбровскис.

Он уточнил, что это будут экономические санкции в сфере торговли, например экспортного контроля.

Он отметил, что хотя санкции и потенциальные российские контрсанкции будут иметь экономические последствия для ЕС, но серьезность того, что поставлено на карту, означает, что их надо будет вводить. "Введение жестких санкций против России окажет определенное влияние на экономику ЕС, и мы должны быть к этому готовы, – сказал Домбровскис. - Но здесь на карту поставлена безопасность и территориальная целостность Украины... поэтому мы должны быть в состоянии реагировать, а также нести определенные экономические расходы, если это необходимо".

Как сообщал УНИАН, в среду, 23 февраля, Европейский союз официально ввел санкции против России за признание террористических организаций "ДНР"и " ЛНР".

В санкционный список попали все депутаты Государственной Думы России, которые 15 февраля проголосовали за призыв к президенту РФ признать "ЛДНР". Речь идет о 351 депутата.

Кроме того, ЕС ввел санкции в отношении 27 высокопоставленных физических и юридических лиц, которые сыграли роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.