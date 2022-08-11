Создают фейковый сайт так называемого "Фонда Зеленского".

В России готовят информационную "акцию", направленную на дискредитацию президента Украины Владимира Зеленского в странах Западной Европы.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В сообщении отмечается, что администрация президента РФ согласовала создание новой структуры, аффилированной с российскими спецслужбами.

"Ее главной задачей станет воплощение информационной "акции", направленной на дискредитацию президента Украины Владимира Зеленского в странах Западной Европы", - сказано в сообщении.

По информации ГУР МО, по замыслу авторов "акции", будет "создана и обнародована фейковая площадка (сайт) так называемого "Фонда Зеленского" на которой будет размещено предложение к иностранным гражданам и учреждениям приобщиться к его "деятельности".

"Планируется создание и последующая публикация "ассортиментной линейки Фонда" и регистрация его на торговых площадках Европы. Работу организационной структуры Фонда в странах Европы планируется развивать по принципу "сетевого маркетинга". Это, по мнению организаторов, позволит активно распространять указанную информацию в европейском медиапространстве", - сказано в сообщении.

В ГУР МО отмечают, что по состоянию на 10 августа основные подготовительные мероприятия к запуску этого проекта завершены, в частности, создан сайт Фонда; подготовлены для распространения в социальных сетях фейковые скриншоты якобы публикаций известных СМИ о создании Фонда; создана база т. н. "сетевых лидеров" и блогеров для дальнейшего распространения материалов; подготовлены мемы и комментарии для социальных сетей.

В разведке отмечают, что в ближайшее время ожидается полноценный запуск проекта и начало широкой медийной кампании по раскрутке.

"Призываем международное сообщество не доверять российским фейкам и получать информацию исключительно из подтвержденных источников",- отмечает разведка.

Напомним, Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что в зимний период Россия попытается расшатать ситуацию в Европе через энергетический шантаж.

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