Как подчеркнул Зеленский, чем больше оружия получит Украина, чем больше военно-технической и финансовой поддержки, тем быстрее и наши люди, и все европейцы снова смогут ощутить покой и стабильность жизни.

Завтра, 11 августа, в Копенгагене на уровне министров обороны государств-партнеров Украины обсудят вопросы дальнейшей поддержки нашего государства, в частности оружием.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

"Завтра в Копенгагене начинает работу конференция на уровне министров обороны государств-партнеров Украины. Будет обсуждаться дальнейшая поддержка нашей страны в этой войне, в частности оружием. Я благодарен всем нашим партнерам, которые понимают, что только обеспечением проигрыша России на поле боя, только российскими потерями – военными, политическими, экономическими – можно приблизить возвращение безопасности для Украины и всей Европы", - отметил глава государства.

Как подчеркнул Зеленский, чем больше оружия получит Украина, чем больше военно-технической и финансовой поддержки, тем быстрее и наши люди, и все европейцы снова смогут ощутить покой и стабильность жизни.

Сегодня, 10 августа, начался визит делегации Минобороны Украины во главе с министром Алексеем Резніковим в Данию для участия в Копенгагенской конференции североевропейских союзников по поддержке Украины. Ожидается, что она расширит формат Рамштайн.

Как ранее сообщал УНИАН, ни одна страна НАТО никогда не получала такой помощи, как Украина, которая не входит в Альянс. С 24 февраля в формате Рамштайн состоялось уже четыре конференции НАТО по координации военной поддержки Украины.

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