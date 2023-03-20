Ранее Совет ЕС принял решение увеличить объем финансирования фонда мира до 7,979 миллиарда евро (в текущих ценах) к 2027 году.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что сегодня Совет ЕС договорился рассмотреть возможность увеличения Европейского фонда мира еще на 3,5 миллиардов евро. Из этого фонда, в частности, будут выплачиваться компенсации странам ЕС, которые передают Украине боеприпасы в рамках проекта Совместные закупки боеприпасов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боррель сообщил на брифинге после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел стран-членов Евросоюза и дополнительного заседания с приобщением министров обороны Евросоюза.

"Совет ЕС согласился рассмотреть возможность для дальнейшего увеличения общего финансового потенциала Европейского фонда мира на 3,5 млрд евро. Я не говорю, что Совет ЕС согласился увеличить его, но рассмотреть это дальнейшее увеличение, что является первым шагом для этого", – сказал Боррель.

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Европейского фонда мира - что известно

Европейский фонд мира создали в марте 2021 года для финансирования всех мер общей внешней политики и политики безопасности, связанных с военными и оборонными вопросами.

В середине марта 2023 года Совет ЕС принял решение увеличить объем финансирования Европейского фонда мира до 7,979 миллиарда евро (в текущих ценах) к 2027 году. Таким образом обеспечили возможность покрытия дополнительные финансовые потребности. В частности, было одобрено выделение дополнительных 2 млрд евро для удовлетворения потребностей Украины в артиллерийских боеприпасах. Всего в рамках Европейского фонда мира было выделено 3,6 млрд евро на оружие для Украины.

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