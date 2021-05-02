Номерной знак АА9 ушел с молотка за рекордные более чем 10 миллионов долларов.

В Объединенных Арабских Эмиратах автомобильный номер продали за рекордные более чем 10 млн долл.

Аукцион "Самые благородные номера" состоялся в субботу, 1 мая, сообщает Khaleej Times. На нем выставлялись особенные автомобильные и мобильные номера.

Читайте такжеВ ОАЭ с молотка ушла самая дорогая царь-рыбаСреди прочего участники получили возможность приобрести престижный однозначный автомобильный номер AA9 и три двузначных - U31, T38 и E51.

АА9 ушел с молотка за рекордную сумму - 38 млн дирхамов (около 10,3 млн долл.) и стал самым дорогим автомобильным номером в мире.

Также на торги были выставлены пять эксклюзивных мобильных номеров компании Etisalat: 056999999, 0569999993, 0549999993, 0565555556 и 0545555558.

Сообщается, что в аукционе приняли участие несколько филантропов, видных деятелей и бизнесменов.

Все полученные с аукциона средства пойдут на благотворительность: за эти деньги в рамках кампании "100 миллионов обедов" соберут продовольственные посылки для малоимущих в 30 странах мира в честь священного месяца Рамадана.

Ранее, 24 апреля, на международном благотворительном аукционе произведений искусства в Дубае в поддержку этой же кампании уже собрали более 37,54 млн дирхамов (около 10,2 млн долл.). С молотка ушли редкие произведения искусства и шедевры всемирно известных художников, в том числе Пабло Пикассо, Анри Матисса, Сальвадор Дали и Хуана Миро. На аукционе были проданы и рисунки покойного президента ЮАР Нельсона Манделы.

Хотя благотворительная кампания "100 миллионов обедов" достигла своей цели, собрав 100 миллионов дирхамов (около 27,2 млн долл.) от 185 тыс. доноров всего за 10 дней, благотворительная миссия продолжается.

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Перевод: Катерина Комолова