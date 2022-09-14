По данным разведки США, финансирование осуществлялось в виде наличных, электронных переводов, криптовалюты и дорогих подарков.

Разведка США рассекретила данные о том, что власти РФ тайно финансировали политиков по всему миру и потратили на это с 2014 года $300 млн.

Об этом журналистам ряда западных изданий сообщили неназванные высокопоставленные чиновники администрации президента США.

В частности, как пишет CNN, разведка США установила, что за последние 8 лет для усиления собственного политического влияния за рубежом РФ тайно финансировала иностранные политические партии, отдельных политиков и чиновников более чем в 20 странах.

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Предполагается, что некоторые денежные переводы России могли остаться незамеченными. По данным США, российские власти планировали потратить еще сотни миллионов долларов на такое финансирование.

Таким образом, утверждают источники CNN, российские власти пытались поддержать конкретные политические партии, в том числе крайне правые и националистические, а также "манипулировать демократиями" этих стран изнутри. При этом конкретные имена политиков и названия партий собеседники изданий не указали.

Как выяснила американская разведка, для переводов использовались подставные компании, фонды, аналитические центры, счета российских посольств и государственных предприятий и другие пути. Финансирование осуществлялось в виде наличных, электронных переводов, криптовалюты и дорогих подарков, а операции контролировались российскими ведомствами, включая ФСБ, частными лицами и бизнесменами. По словам чиновников, в финансовых схемах были замешаны предприниматель Евгений Пригожин и зампредседателя Госдумы РФ Александр Бабаков.

По словам источников журналистов, такое финансирование отправлялось в Албанию, Черногорию, Мадагаскар, Боснию и Герцеговину, а также, возможно, в Эквадор. Кроме того, чиновники рассказали об одной из азиатских стран, название которой они отказались уточнить, где, по их словам, российский посол передал кандидату в президенты миллионы долларов наличными. При этом источники ничего не скзали о возможном российском финансировании в США, которое спецслужбы изучали в ходе других расследований.

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс назвал тайные финансовые операции России "посягательством на суверенитет". "Это попытка лишить людей во всем мире возможности выбирать правительства, которые, по их мнению, лучше подходят для того, чтобы представлять их интересы и ценности", - сказал Прайс.

Госдеп отправил выводы разведки американским посольствам более чем в 100 странах мира. Помимо информации о предполагаемой тайной деятельности России в документе предлагаются меры, которые США и союзники могут предпринять для противодействия Кремлю. Они включают санкции, запреты на поездки и высылку подозреваемых в шпионаже и тайном политическом финансировании.

Как предполагают в ведомстве, в ближайшие месяцы Россия может все больше полагаться на свои инструменты тайного влияния, в том числе финансирование иностранных политиков и партий, в Центральной и Южной Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в Азии, чтобы подорвать эффективность санкций и сохранить свое влияние на фоне войны в Украине.

"Проливая свет на тайное финансирование Россией политиков и ее попытки подорвать демократические процессы, мы обращаем внимание этих иностранных партий и кандидатов на то, что, если они будут втайне принимать российские деньги, мы можем и будем их разоблачать", - подчеркнул чиновник в комментарии CNN.

Как сообщал УНИАН, 31 августа стало известно, что два высокопоставленных чиновника из федерального министерства экономики Германии, занимающие ключевые посты в сфере энергоснабжения, подозреваются в шпионаже в пользу России.

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