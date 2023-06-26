Об этом сообщил корреспондент Baku TV Мубариз Асланов в своем репортаже о событиях в Украине.

Во временно оккупированном Донецке наемники ЧВК "Вагнер" подвергли пыткам азербайджанцев, содержащихся в тюрьмах, из-за отказа воевать на стороне РФ.

Об этом сообщил в своем репортаже о событиях в Украине корреспондент Baku TV Мубариз Асланов.

Он уточнил, что оккупанты предложили азербайджанцам принять участие в боевых действиях, но те отказались.

"Однако наши соотечественники ответили отказом. В результате "вагнеровцы" подвергли их истязаниям и заявили, что если они не согласятся, их ожидает худшая участь", - сказал Асланов.

Жестокость оккупантов в Украине - доклады ООН

Ранее в Организации Объединенных Наций зафиксировали десятки случаев проявления жесткости со стороны армии РФ на территории Украины. В частности, применение казней и пыток в отношении военнопленных.

В докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека говорится минимум о 15 случаях казни.

В июне специальный докладчик ООН по пыткам Элис Джилл Эдвардс уточнила, что армия РФ применяет пытки умышленно. Среди "одобренного списка" истязаний перечислялись: применение электрошокера, имитация казни с надеванием мешка на голову, жестокие избиения вплоть до повреждения внутренних органов, а также возникновения трещин и переломов костей.

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