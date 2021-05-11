Россиянин в течение многих лет собирал информацию о Датском техническом университете, а также о предприятии в Северной Ютландии.

В Ольбурге, Дания, суд признал 36-летнего россиянина виновным в шпионской деятельности и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы. Кроме того, мужчина приговорен к депортации с постоянно действующим запретом на обратный въезд в Данию.

Об этом сообщает датский судебный портал во вторник, 11 мая, передает DW.

Отмечается, что россиянин в течение многих лет собирал информацию о Датском техническом университете, а также о предприятии в Северной Ютландии. Информацию он за деньги передавал российской разведке.

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Имя осужденного не называется, судебное заседание проходило за закрытыми дверями. Защита намерена обжаловать приговор.

Перед задержанием инженер-химик с российским гражданством, проживший в Дании 12 лет, работал в фирме SetEnergy, расположенной в Ольбурге и разрабатывавшей экологичные топливные элементы. До этого он получил докторскую степень в Датском техническом университете.

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Автор: Денис Прядко