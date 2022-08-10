Посольство Украины направило ноту в соответствующие органы власти Черногории и будет ждать официальной реакции.

В столице Черногории, Подгорице, работники кафе "Руски Бар" носят рабочую форму с символикой российского фашизма - Z. Посольство Украины направило ноту в соответствующие органы власти Черногории и будет ждать официальной реакции.

Об этом посольство Украины в Черногории сообщило у себя в Facebook.

"Посольство Украины в Черногории жестко и категорически осуждает поведение администрации кафе под названием "Руски Бар" в Подгорице, где официанты на рабочей одежде носят печально известную символику российской вооруженной агрессии против Украины – букву "Z". Мы возмущены тем, что в столице Черногории одно из заведений общественного питания настолько дерзко и открыто поддерживает российские преступления против Украины и украинского народа", – заявило украинское посольство.

Ранее было видео, как мужчина на Урале превратил пропагандистскую букву "Z" в слово "AZOV".

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