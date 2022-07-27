Как отметили в МИД Украины, впервые в истории в парке разместили инсталляцию государства, которое не является членом ЕС, что является знаком солидарности с Украиной.

Сегодня, 26 июля, в брюссельском парке "Мини-Европа" состоялась официальная церемония открытия миниатюры Монумента Независимости Украины, который находится в центре Киев.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Это впервые в истории в парке разместили инсталляцию государства, которое не является членом ЕС. Такой шаг является знаком солидарности с Украиной и поддержки нашего государства во время борьбы против России", - отметили в МИД.

В министерстве выразили уверенность, что "этот символический шаг в виде украинской миниатюры среди государств-членов ЕС обязательно будет иметь свое практическое воплощение в виде официального обретения Украиной членства в ЕС".

Как сообщал УНИАН, 23 июня Европейский совет предоставил Украине статус кандидата на членство в Европейском Союзе. Во исполнение Соглашения об ассоциации Украина-ЕС нужно воплотить ряд важных реформ. В частности, Еврокомиссия определила семь условий, которые должна выполнить Украина.

18 июля вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что министерства должны завершить подготовку всех нормативно-правовых актов на выполнение Соглашения об ассоциации Украина-ЕС до 9 августа.

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