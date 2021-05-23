Это сделали сами сотрудники зоопарка.

Работники Уипснейдского зоопарка Зоологического общества Лондона убили двух бурых медведиц.

Как сообщили в самом зоопарке, причиной стало то, что животные сбежали со своего вольера. Всего в вольере содержалось три медведя. Однако 21 мая случилось ЧП, из-за которого двое оказались за пределами своей территории.

"Сегодня утром из-за сильного ветра дерево упало так, что образовало "мост" между забором вольера для бурых медведей и забором соседнего вольера для кабанов. Это позволило двум нашим самкам бурых медведей перебраться в загон для кабанов, где они напали на кабана-самца", - рассказали в зоопарке.

Один из смотрителей заметил это и, как утверждается, далее сотрудники действовали согласно протоколу на случай чрезвычайных ситуаций.

"Поскольку бурые медведи - сильные и опасные хищники, наша первоочередная задача - безопасность. Мы должны быстро принимать решения, основанные на нашем опыте и знаниях, чтобы защитить наших людей, гостей и других наших животных", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЗвезда зоопарка Берлина медвежонок Герта оказалась плодом инцеста: виновата РоссияПрибывшие на место смотрители решили, что единственный вариант - сделать медведям эвтаназию.

"Некоторые из вас могут задаться вопросом, почему мы не использовали транквилизатор для успокоения медведей. Краткий ответ заключается в том, что это просто не сработало бы. Несмотря на то, как это часто выглядит по телевизору, чтобы транквилизатор подействовал, нужно не менее 20 минут, в течение которых животные из-за адреналина могут стать непредсказуемыми и агрессивными. Это риск, на который мы не могли пойти. Пришлось немедленно вмешаться, чтобы медведи не выбрались из вольера кабанов с низким забором", - объяснили представители зоопарка.

Третий бурый медведь не покидал вольер.

В зоопарке обещают провести полное расследование инцидента, а сами сотрудники скорбят из-за произошедшего.

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Перевод: Катерина Комолова