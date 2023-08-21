Отмечается, что заявки подали сразу 23 страны.

Во время саммита в ЮАР сразу несколько стран могут пригласить в БРИКС. Сейчас список государств-кандидатов держится в секрете.

Как сообщает Financial Times, официальные заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны. Однако собеседник считает маловероятным, что их всех сразу пригласят к объединению.

Ожидается, что на саммите в ЮАР представители БРИКС согласуют критерии приема новых членов. Однако, по данным СМИ, единую валюту пока обсуждать не будут, несмотря на растущее недовольство из-за доминирования доллара среди стран БРИКС.

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Отмечается, что на фоне информации о расширении объединения произошел серьезный спор. Китай хочет видеть в союзе не только экономическую, но и политическую силу, в то время как Индия выступает против этого. Источник в Пекине утверждает, что в случае расширения БРИКС на объединение будет приходиться такая же доля ВВП, как и на G7.

Глава МИД ЮАР Наледи Пандор ранее заявляла, что неправильно рассматривать потенциальное расширение БРИКС как антизападный шаг. Недавно стало известно, что присоединиться также хотят Аргентина, Саудовская Аравия и Индонезия.

Саммит БРИКС: что известно

Саммит должен пройти 22-24 августа в городе Йоханнесбург. Президент ЮАР предлагал лидеру РФ Владимиру Путину принять участие онлайн или отправить вместо себя Сергея Лаврова, однако тот долго отказывался.

Причина в том, что ордер на арест Путина от МКС за депортацию украинских детей. 17 июля правительство ЮАР официально инициировало процесс ареста российского президента, если тот окажется на их территории.

Впоследствии стало известно, что Путин "решил" участвовать в саммите в формате видеосвязи. По мнению СNN, отмена визита на саммит БРИКС свидетельствует об изоляции России и сужении горизонтов российского президента.

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