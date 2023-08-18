Сообщается, что кремлевский диктатор Владимир Путин не будет присутствовать лично.

Лидер Китая Си Цзиньпин 21-24 августа примет участие во встрече лидеров БРИКС и посетит Южную Африку, сообщает Reuters со ссылкой на МИД КНР.

В частности, отмечается, что лидеры пяти стран БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки) встретятся в Йоханнесбурге на следующей неделе. Цель - обсудить, как превратить свой клуб стран, на долю которых приходится четверть мировой экономики, в геополитическую силу, способную бросить вызов доминированию Запада в мире.

Известно, что кремлевский диктатор Владимир Путин не будет присутствовать лично, а подключится по видеосвязи, так как ему грозит арест из-за военных преступлений в Украине.

Видео дня

Ожидается, что расширение блока будет занимать важное место в повестке дня запланированной встречи. Известно, что Китай и Россия его поддерживают, Бразилия сопротивляется, а Индия колеблется. Якобы интерес к присоединению к блоку неофициально проявили около 40 стран, среди которых Саудовская Аравия, Аргентина и Египет.

Китай не сворачивает связи с РФ - CNN

Ранее собщалось, что Китай не сворачивает связи с Россией и настаивает на "беспристрастности" Пекина в развязанной премлевским диктатором Путиным войне против Украины. И это несмотря на присутствие представителей КНР на переговорах о мире в Украине в Джидде в Саудовской Аравии.

Европейские дипломаты считают, что главной целью появления представителей Китая на этих переговорах было "сдерживание" Европы от более тесного союза с США.

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