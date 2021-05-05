В результате нападения были убиты трое маленьких детей и две сотрудницы детсада.

На юге Бразилии 18-летний подросток с мачете устроил резню в детском саду, в результате которой погибли трое малышей и две сотрудницы.

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Об этом сообщает DW.

Как сообщается, погибшим детям не исполнилось и двух лет. После нападения злоумышленник нанес себе тяжелые ранения, предположительно, пытаясь покончить с собой. Его нейтрализовали оказавшиеся поблизости местные жители, после чего нападавшего доставили в больницу.

Мотивы нападения пока неизвестны. В штате объявили трехдневный траур.

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Автор: Екатерина Лиманская