На юге Бразилии 18-летний подросток с мачете устроил резню в детском саду, в результате которой погибли трое малышей и две сотрудницы.
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Об этом сообщает DW.
Как сообщается, погибшим детям не исполнилось и двух лет. После нападения злоумышленник нанес себе тяжелые ранения, предположительно, пытаясь покончить с собой. Его нейтрализовали оказавшиеся поблизости местные жители, после чего нападавшего доставили в больницу.
Мотивы нападения пока неизвестны. В штате объявили трехдневный траур.
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