В Боснии задержали украинца по подозрению в контрабанде людей

Во время обыска автомобиля, за рулем которого был украинец, полиция обнаружила 8 человек – мигрантов из Афганистана и Пакистана.

Правоохранители Боснии и Герцеговины арестовали в Мостаре украинца за перевозку мигрантов.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

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Во время обыска автомобиля, за рулем которого был украинец, полиция обнаружила 8 человек – мигрантов из Афганистана и Пакистана.

Транспортное средство подозревается в использовании при организации перевозки мигрантов и было конфисковано.

Подозреваемый доставлен в полицию. По делу начали расследование.

Как сообщал УНИАН, мигранты захватили танкер, который спас их в Средиземном море, возле берегов Ливии.