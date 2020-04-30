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В Боснии задержали украинца по подозрению в контрабанде людей

13:03, 30 апреля 2020
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

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Во время обыска автомобиля, за рулем которого был украинец, полиция обнаружила 8 человек – мигрантов из Афганистана и Пакистана.

Транспортное средство подозревается в использовании при организации перевозки мигрантов и было конфисковано.

Подозреваемый доставлен в полицию. По делу начали расследование.

Как сообщал УНИАН, мигранты захватили танкер, который спас их в Средиземном море, возле берегов Ливии.

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