В Боснии задержали украинца по подозрению в контрабанде людей
13:03, 30 апреля 2020Мир
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Во время обыска автомобиля, за рулем которого был украинец, полиция обнаружила 8 человек – мигрантов из Афганистана и Пакистана.
Иллюстрация / REUTERS
Правоохранители Боснии и Герцеговины арестовали в Мостаре украинца за перевозку мигрантов.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.
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Во время обыска автомобиля, за рулем которого был украинец, полиция обнаружила 8 человек – мигрантов из Афганистана и Пакистана.
Транспортное средство подозревается в использовании при организации перевозки мигрантов и было конфисковано.
Подозреваемый доставлен в полицию. По делу начали расследование.
Как сообщал УНИАН, мигранты захватили танкер, который спас их в Средиземном море, возле берегов Ливии.
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