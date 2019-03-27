Более сотни мигрантов захватили танкер, спасший их у берегов Ливии

Мигранты установили контроль над танкером и направили его на Мальту.

Мигранты захватили танкер, который спас их в Средиземном море, возле берегов Ливии.

Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что экипаж грузового корабля Elhiblu-1 спас у берегов Ливии группу из 108 человек, пытавшихся добраться через Средиземное море в Европу.

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После того как спасенные мигранты поняли, что экипаж судна намерен вернуть их в Ливию, они взяли управление корабля под свой контроль, направившись в сторону Мальты. В то же время представители вооруженных сил Мальты заявили, что не разрешат судну пристать к берегу.

По словам министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини, мигранты установили контроль над танкером и направили его на Мальту.

«Это не бедствующие мигранты, это пираты, и они увидят Италию только через телескоп», - сказал он.

Сальвини назвал инцидент первым случаем пиратства в открытом море, когда мигранты захватили торговое судно.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году 2 тыс. 275 беженцев и мигрантов погибли или пропали без вести при пересечении Средиземного моря с целью добраться до Европы.