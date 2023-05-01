Власти Болгарии не ввели никаких ограничительных мер в отношении российских граждан и компаний, внесенных в санкционный список ЕС.

Генеральный прокурор Болгарии поручил Государственному агентству национальной безопасности провести расследование того, как власти страны реализуют введенные Евросоюзом санкции против России.

"Прокуратура запрашивает у совета министров и всех министерств и ведомств, участвующих в работе координационной группы [по российским санкциям], информацию о том, какие конкретно меры и действия были предприняты, какие постановления выпущены в связи с наложенными санкциями", - цитирует издание Euractiv заявление прокуратуры.

Еще в феврале, власти Болгарии не ввели никаких ограничительных мер в отношении российских граждан и компаний, внесенных в санкционный список ЕС. Между тем в списке уже почти 1400 россиян и более 170 компаний, а также связанные с ними родственники и юрлица.

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По информации болгарских властей (последние публичные данные есть за 2019 г.), почти 300 000 россиян владеют более чем 500 000 объектов недвижимости. Еще в апреле 2022 г. журналисты расследовательского проекта Bird сообщали, что среди тех, кто включен в санкционный список ЕС и владеет недвижимостью в Болгарии есть родственники гендиректора "Ростеха" Сергея Чемезова, а также многие чиновники и депутаты - Максим Топилин, Владимир Плигин, Алексей Чепа и др.

Болгария и санкции против РФ - детали

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных после вторжения РФ в Украину, Болгария оштрафовала российский "Лукойл" на 100 млн евро. Соответствующее решение вынесла болгарская Комиссия по защите конкуренции (КЗК) в связи со злоупотреблением доминирующим положением путем ограничения доступа к складам и транспортной инфраструктуре.

Болгария решила закрыть для входа российских судов все свои порты. Эта мера вводится в рамках директивы Евросоюза о выполнении санкций. Запрет вступил в силу с 8 апреля и распространяется на все суда, находящиеся в российском морском регистре судоходства.