Ранее существовала лазейка в санкциях, которая позволяла некоторым российским судам заходить в болгарские порты.

Болгария решила закрыть для входа российских судов все свои порты. Эта мера вводится в рамках директивы Евросоюза о выполнении санкций, пишет PortSEurope.

Запрет вступает в силу с 8 апреля и будет распространятся на все суда, находящиеся в российском морском регистре судоходства.

Следует отметить, что изначально болгарские власти установили запрет на вход в свои порты для судов под российским флагом с 17 апреля прошлого года. Эта мера предусматривалась пятым пакетом общеевропейских санкций.

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Однако теперь действие запрета расширяется на российские суда, которые ходят под флагами других стран. Такие тоже есть.

Санкции против России

Накануне Норвегия, которая не входит в Европейский союз, ввела против России новый пакет санкций. В целом эти ограничения соответствуют 10-му пакету санкций ЕС, утвержденному 25 февраля.

Из-за невозможности свободно использовать евро и доллар в международной торговле Россия активно переходит на китайский юань. Сейчас именно эта валюта доминирует в российской внешней торговле.

Недавно российские власти придумали новый способ залатать дыру в госбюджете за счет западных компаний, которые уходят с российского рынка. Для них ввели налог на выезд. Теперь за сам факт продажи своих российских активов иностранцам придется заплатить.

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