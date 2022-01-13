В результате столкновений ранения получили восемь полицейских.

В столице Болгарии Софии участники акции протеста против ограничений из-за COVID-19 вступили в противостояние с полицией перед зданием парламента.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В результате столкновений ранения получили восемь полицейских.

Во время беспорядков протестующим удалось прорвать полицейский кордон и добраться до лестницы парламента, однако затем правоохранители их оттеснили. После этого их часть отправилась к зданию Совета министров и Министерства здравоохранения.

Митингующие заявили о намерении остаться перед парламентом до выполнения их требований. Они стремятся отменить обязательный масочный режим в стране и так называемые "зеленые" ковид-документы.

Ситуация с коронавирусом в Болгарии

Болгария является страной с самым низким показателем вакцинации в ЕС - лишь треть ее населения полностью вакцинирована против коронавируса. Страна сейчас переживает пятую волну заболевания из-за штамма коронавируса "Омикрон". 12 января количество новых больных COVID-19 в Болгарии достигло рекордного уровня – 7 062, за последние сутки от вируса умерли 89 человек.

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