По мнению предпринимателя, новый штамм создаст сильный иммунитет для человечества по крайней мере на следующий год.

Американский предприниматель и один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что коронавирус может стать сезонным заболеванием в любой стране мира после того, как там пройдет волна заболеваний из-за штамма Омикрон.

Об этом Гейтс написал в своем Twitter-аккаунте.

"По мере того, как страны будут чувствовать на себе волну Омикрона, их системы здравоохранения будут сталкиваться с проблемами. Большинство тяжелых случаев будут среди невакцинированных. После распространения Омикрона на территории всей страны, в оставшуюся часть года будет наблюдаться гораздо меньше случаев и Covid-19 можно будет лечить больше как сезонный грипп", - написал Гейтс.

Он также добавил, что штамм Омикрона создаст сильный иммунитет для человечества по крайней мере на следующий год.

Кроме того, предприниматель убежден, что стоит начинать дискуссии по подготовке к борьбе со следующей пандемией.

"В следующий раз мы можем сделать гораздо лучше", - уверен Гейтс.

Напомним, ранее Гейтс спрогнозировал окончание пандемии коронавирусной болезни COVID-19 и назвал единственное условие для этого.

Вас также могут заинтересовать новости: