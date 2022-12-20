Местные власти сообщают об обстреле.

В городе Шебекино Белгородской области РФ произошла "бавовна". Местные власти заявили об обстреле, а россияне жалуются на отсутствие света и воды.

Как сообщил в Телеграмм губернатор области Владислав Гладков, заявил, что Шебекино "обстреливают", а виноваты в этом якобы ВСУ.

"По предварительным данным, есть один пострадавший – мужчина с переломами костей предплечья. В состоянии средней степени тяжести доставлен в районную больницу. В результате обстрела нарушено электроснабжение. Без света остается одна треть жителей города. Также есть попадания снарядов в складские помещения на территории промзоны", - заявил Гладков.

Видео дня

Местные паблики публикуют видео с Шебекино. На кадрах видно, что над городом стоит столб дыма. В Генштабе "бавовну" под Белгородом не комментируют.

"Хлопок" в Белгородской области - последние новости

18 декабря в Белгороде прогремела серия взрывов. Губернатор области заявил, что над городом сработала российская система противовоздушной обороны. Он заявил о четырех пострадавших.

Позже Гладков заявил о якобы гибели одного человека из-за "хлопков". Чиновник утверждает, что из-за "прилета" разрушена птицефабрика, а также повреждены несколько машин спецтехники.

Вчера, 19 декабря, иисцеви Telegram-каналы вечером в воскресенье начали массово оповещать о взрывах в поселке Красная Яруга. Отмечается, что в населенном пункте вспыхнул пожар якобы из-за взрывов.

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