По предварительным данным, пострадавших или погибших нет.

Новая волна "бавовна" 18 декабря зафиксирована в поселке Красная Яруга Белгородской области Российской Федерации. Россияне заявили о "прилетах".

Местные Telegram-каналы вечером в воскресенье начали массово извещать о взрывах в поселке Красная Яруга. Отмечается, что в населенном пункте вспыхнул пожар якобы из-за взрывов.

Кроме того, сообщалось, что ударной волной в некоторых домах выбило окна. При этом губернатор области заверил, что пострадавших и погибших в результате взрывов нет.

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Позже появилась информация, что в поселке проходит подомовой обход. Другие детали еще сообщили.

"Бавовна" в Белгороде 18 декабря - что известно

18 декабря в Белгороде прогремела серия взрывов. Губернатор области заявил, что над городом сработала российская система противовоздушной обороны. Он заявил о четырех пострадавших.

Позже Гладков заявил о якобы гибели одного человека из-за "хлопков". Чиновник утверждает, что из-за "прилета" разрушена птицефабрика, а также повреждены несколько машин спецтехники.

По его словам, ранения якобы получили восемь человек, из них семеро госпитализированы. При этом он указал, что один пострадавший в реанимации.

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