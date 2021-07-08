Сайт закблокировали якобы из-за размещения запрещенной информации.

Власти Беларуси заблокировали сайт одного из крупнейших независимых изданий "Наша Нива". Силовики задержали главного редактора издания, а в редакции и в домах сотрудников провели обыски.

Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода".

В Министерстве информации Беларуси заявили, что ограничили доступ к сайту якобы из-за размещения запрещенной информации.

"На основании сообщения Генпрокуратуры в связи с размещением информации, распространение которой запрещено п.1 ст. 38 закона "О средствах массовой информации", Министерство информации приняло решение об ограничении доступа к интернет-ресурсу nn.by", - говорится в сообщении.

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Сайт "Нашей Нивы" не доступен как на территории Беларуси, так и за ее пределами. Журналисты сообщили в Telegram-канале издания, что сайт недоступен и они не могут связаться с некоторыми коллегами, а домой к главному редактору Ягору Марциновичу приезжали силовики.

Позже стало известно, что главреда издания задержали, а у него дома провели обыски. Также следственные действия провели в доме редактора Андрея Скурко и сотрудников бухгалтерии.

Кроме того, на связь перестали выходить главный редактор Андрей Дынько, корреспондент Наталья Лубневская и фоторепортер Шура Пилипович-Сушчиц.

19 мая к Марциновичу уже приходили с обысками. А в апреле суд оштрафовал издание на 8700 рублей за "незаконную предпринимательскую деятельность" за печать на принтере 20 экземпляров газеты.

Как ранее сообщал УНИАН, Романа Протасевича и Софию Сапегу задержали 23 мая в аэропорту Минска. Ради посадки пассажирского самолета Лукашенко поднял в небо истребитель МиГ-29.

Политические репрессии в Беларуси продолжаются с лета 2020 года, когда миллионы граждан вышли на демонстрации с требованием пересчитать голоса за кандидатов на президентских выборах. Однако Лукашенко прибег к силовому разгону протестов – с жесткими задержаниями и убийствами участников акций.

Протасевичу грозит до 15 лет тюрьмы.

Обвиняемый в особо тяжких преступлениях белорусский журналист Роман Протасевич под домашним арестом зарегистрировал новую страницу в Twitter.

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Автор: Анастасия Горбачева