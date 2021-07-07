Близкий друг семьи политзаключенного заявил, что в доме с Протасевичем постоянно находились оперативники.

Обвиняемый в особо тяжких преступлениях белорусский журналист Роман Протасевич под домашним арестом зарегистрировал новую страницу в Twitter.

В своем первом видео он поздоровался с пользователями и предупредил, что будет отвечать на вопросы подписчиков. Далее Протасевич уточнил, что ведет страницу сам без присмотра кого-либо со стороны.

Также журналист отметил, что старый аккаунт недоступен. Протасевич добавил, что поддерживает связь с семьей, а со штабом лидера белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской пока не успел связаться.

На вопрос, изменились ли его политические взгляды после "интервью" белорусским пропагандистам, Протасевич ответил: "Мои взгляды не изменились. К тому же, отношения не может меняться по ходу интервью. Я понимаю, почему многие люди не доверяют даже аполитичным вещам, которые я буду здесь писать".

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Роман также написал, что живет с девушкой Софией Сапегой в одном доме. Позже пошутил, намекая на посадку самолета белорусскими властями, что аэрофобия у него надолго.

Журналисты TUT.BY отмечают, что в Беларуси обвиняемому в тяжких преступлениях под домашним арестом обычно запрещают выходить из дома, пользоваться средствами связи, в том числе интернетом, получать и отправлять письма, принимать у себя гостей (даже родственников). Что именно запрещать – решает следователь.

Обвиняемых могут контролировать с помощью электронных браслетов, также они обязаны отвечать на контрольные звонки и приезжать по вызову представителей силовых ведомств. В доме может быть установлена охрана или надзор.

Издание пишет, что знакомый семьи Протасевичей сообщил, что рядом с Романом в съемной квартире постоянно находились оперативники.

Романа Протасевича и Софию Сапегу задержали 23 мая в аэропорту Минска. Ради посадки пассажирского самолета Лукашенко поднял в небо истребитель МиГ-29.

Политические репрессии в Беларуси продолжаются с лета 2020 года, когда миллионы граждан вышли на демонстрации с требованием пересчитать голоса за кандидатов на президентских выборах. Однако Лукашенко прибег к силовому разгону протестов – с жесткими задержаниями и убийствами участников акций.

Протасевичу грозит до 15 лет тюрьмы.

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Автор: Яна Ставская