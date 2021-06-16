Санкции, одобренные послами ЕС, должны быть приняты министрами иностранных дел блока на встрече в понедельник.

Евросоюз согласовал дополнительные санкции в отношении Беларуси в ответ на принудительную посадку пассажирского самолета Ryanair в Минске и арест оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Как сообщил Reuters со ссылкой на европейский дипломатический источник, санкции, одобренные послами ЕС, должны быть приняты министрами иностранных дел блока на встрече в понедельник. Меры направлены против семи человек, связанных с авиационным сектором Беларуси. Ограничения могут коснуться продажи облигаций, нефтяного сектора и производства калийных удобрений, которые являются одними из главных в белорусском экспорте.

Как рассказал дипломат, послы ЕС стран также одобрили четвертый пакет визовых и финансовых санкций в отношении 70 белорусских граждан в связи со спорными прошлогодними президентскими выборами.

Этот четвертый пакет мер уже готовился, когда 23 мая белорусские власти вынудили самолет Ryanair приземлиться в Минске, после чего журналиста Романа Протасевича и его девушку, которые были на борту, арестовали.

Читайте такжеГлава Ryanair: после сигнала об угрозе взрыва пилот был вынужден сесть в МинскеПравительства ЕС назвали инцидент воздушным пиратством и в начале июня запретили белорусским авиакомпаниям пролетать над территорией Евросоюза, а также лишили их доступа в европейские аэропорты.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Ирина Погорелая