В беларусском минобороны заявили, что "провокации" могут "перерасти в пограничные инциденты".

Представитель министерства обороны Беларуси обвинил Украину в провокациях на границе. В Минске заявили, что переходят к "адекватному реагированию" и "максимально сдержанной реакции".

Помощник главы Минобороны по вопросам международного военного сотрудничества, полковник Валерий Ревенко заявил, что на границе Беларуси и Украины высокий риск вооруженных провокаций, которые могут "перерасти в пограничные инциденты".

"При этом если раньше провокации нами только фиксировались, то теперь мы перешли к мерам адекватного реагирования на них. Подчеркну, что эта реакция максимально сдержана. Мы понимаем, что от нашей выдержки зависит, останется ли вооруженный конфликт в Украине в текущих рамках или станет более масштабным", - цитирует Ревенко издание Zerkalo.io.

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Возможное наступление со стороны Беларуси - что известно

Командующий Объединенных Сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что у России пока нет достаточного количества сил в Беларуси, чтобы повторить наступление на Украину.

При этом спикер ГПСУ Андрей Демченко подтвердил, что на границе с Беларусью нет ударной группировки российских войск, способной повторить события 24 февраля 2022 года.

В то же время в Беларуси сообщили, что в так называемое народное ополчение могут собрать 100-150 человек.

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