В Беларусь прилетел самолет Януковича, - 'Гаюн'

Последний раз Янукович был в Беларуси в марте 2022 года.

В Беларусь прилетел самолет бывшего украинского президента-затворника Виктора Януковича.

Как сообщает мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" со ссылкой на собственные источники, в 12:50 в аэропорту Гомель приземлился самолет Dassault Falcon 900C - бортовой номер RA-09617. По данным наблюдателей, этот борт принадлежит Януковичу.

"Последний раз Янукович был в Беларуси в марте 2022 года", - пишет проект. Видео дня

Путин полетел в Беларусь - что известно

Как сообщал УНИАН, глава России Владимир Путин 23 мая совершил визит в Беларусь по приглашению самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, 23 мая ожидалось "большое общение" Путина и Лукашенко в Минске, а 24 мая "будет целый день этого самого официального визита".

Правитель России Владимир Путин во время визита в Беларусь планирует уговорить диктатора Александра Лукашенко участвовать в учениях РФ по применению нестратегического ядерного оружия.

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