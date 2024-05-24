Путин уговаривает Лукашенко приобщить Беларусь к ядерным учениям РФ

Учения пройдут в три этапа, предусмотрено привлечение сил Беларуси.

Правитель России Владимир Путин во время визита в Беларусь планирует уговорить диктатора Александра Лукашенко участвовать в учениях РФ по применению нестратегического ядерного оружия.

Как сообщает российское пропагандистское агентство РИА-Новости, также Путин во время встречи с Лукашенко обсудит "вопросы безопасности".

Кроме того, пропагандисты со ссылкой на белорусского посла также сообщают, что Путин и Лукашенко планируют договориться об участии Минска в ядерных учениях. Российский диктатор хочет, чтобы Беларусь присоединилась к учениям РФ, которые будут проводиться в три этапа.

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"На втором этапе белорусские коллеги присоединятся к нашим совместным действиям, соответствующее указание министерствам обороны и генеральным штабам дано", - заявил он.

Визит Путина к Лукашенко - что известно

Как сообщал УНИАН, глава России Владимир Путин 23 мая совершил визит в Беларусь по приглашению самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, 23 мая ожидалось "большое общение" Путина и Лукашенко в Минске, а 24 мая "будет целый день этого самого официального визита".

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