Путин будет находиться в Беларуси 23-24 мая.

Глава России Владимир Путин 23-24 мая совершит визит в Беларусь по приглашению самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, 23 мая ожидается "большое общение" Путина и Лукашенко в Минске, а 24 мая "будет целый день этого самого официального визита".

Отмечается, что во время переговоров "запланировано обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, ход и перспективы интеграционного взаимодействия в рамках Союзного государства, а также ключевые темы международной повестки дня".

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Визиты Путина - что известно

Путин 15-16 мая посетил с визитом Китай. Цель визита - подчеркнуть тесные отношения лидеров и усилить поддержку Китаем экономики России во время войны.

Путина сопровождала высокопоставленная делегация, включая бывшего министра обороны Сергея Шойгу, его преемника Андрея Белоусова, а также министра иностранных дел Сергея Лаврова и главу центрального банка Эльвиру Набиуллину.

Как отмечали СМИ, визит Владимира Путина в Китай подается обеими странами как координация мирных усилий, хотя на самом деле Пекин и Москва готовятся противостоять Западу.

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