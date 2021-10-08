Спасенного ребенка доставили в больницу.

Под завалами дома в Батуми нашли живым семилетнего мальчика. Ребенок находился в одной из машин, на которые обрушилось здание.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Здание обвалилось в полдень по местному времени, накрыв около десятка окружающих машин, из одной из них ребенка вскоре смогли извлечь. Его доставили в больницу.

Кроме того, удалось спасти из-под завалов мужчину. Пострадавший отделался легкими травмами.

На месте работают спасатели, потому что под завалами все еще могут находиться люди.

По данным местных журналистов, в доме жили 12 семей.

На данный момент не известно, почему обвалилось здание, построенное 40 лет назад.

Как ранее сообщал УНИАН, в пятницу, 8 октября, утром в грузинском Батуми на улице 26 мая обрушилась часть многоэтажного жилого дома. Что стало причиной ЧП, пока не сообщается. Некоторые очевидцы заявляют, что обрушению дома предшествовал взрыв.

На месте работает спецтехника, мобилизованы скорая помощь и полиция. Спасатели выводят людей из-под обломков.

Автор: Анастасия Горбачева